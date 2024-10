'The Bear' yıldızı Jeremy Allen White, Bruce Springsteen rolüyle geliyor!

Yayınlanma: 29.10.2024 - 20:00

Güncelleme: 29.10.2024 - 20:00

Popüler dizi "The Bear" ile büyük çıkış yapan Jeremy Allen White, yeni biyografik film "Deliver Me From Nowhere"de müzik efsanesi Bruce Springsteen’i canlandıracak. Yönetmenliğini Scott Cooper’ın üstlendiği ve Warren Zanes’in, Springsteen’in 1982 tarihli "Nebraska" albümünün yapım sürecini anlattığı aynı adlı kitaptan uyarlanan film, şimdiden büyük merak uyandırdı.

Prodüksiyonu New Jersey, New York ve Los Angeles'ta gerçekleştirilen "Deliver Me From Nowhere" 2024 yılında izleyiciyle buluşacak. Filmde, Bruce Springsteen’in, E Street Band olmadan ve sadece bir 4 kanallı kayıt cihazıyla, New Jersey'deki yatak odasında kaydettiği "Nebraska" albümünün yapım süreci anlatılıyor. Basın açıklamasına göre, albüm Springsteen'in kariyerinde bir dönüm noktası olarak kabul edilirken, birçok sanatçı ve müzisyene de ilham kaynağı oldu.

Jeremy Allen White’a oyuncu kadrosunda Stephen Graham (Springsteen’in babası rolünde), Paul Walter Hauser (gitar teknisyeni Mike Batlan olarak) ve Odessa Young (Springsteen’in aşkını canlandıracağı düşünülen karakter olarak) eşlik ediyor. Ayrıca, Jeremy Strong da Springsteen’in menajeri Jon Landau'yu canlandırmak üzere görüşmelerde bulunuyor.