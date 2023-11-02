Demet Akalın eski fotoğrafçısı Dilan Polat hakkında ilk kez konuştu

Yayınlanma: 02.11.2023 - 14:37

Güncelleme: 02.11.2023 - 14:37

‘Suç örgütü kurmak ve yönetmek’, ‘Suç örgütüne üye olmak’, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak’ ve ‘Vergi Usul Kanunu’na muhalefet’ olmak üzere 4 ayrı suçtan soruşturma açılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat gündemden düşmüyor.

Son olarak şarkıcı Demet Akalın, kariyerine doğum fotoğrafçılığıyla başlayan eski fotoğrafçısı Dilan Polat'la ilgili ilk kez konuştu.

'DİLAN BÖYLE BİR KIZ DEĞİLDİ'

Yeni programı 'Demet ve Jess'le Gel Konuşalım'da merak edilenleri anlatan Akalın, “2017 yılında Esra Balamir getirmişti bana Dilan Polat'ı. Fotoğraflar çekmesi için. Gülşen'e götürmüştüm onun oğlunun fotoğraflarını çeksin diye. Bizim sahne fotoğraflarımızı çekerdi, eşiyle gelirdi. Dilan böyle bir kız değildi.” dedi.

'BENİMLE VE HİRA'YLA DALGA GEÇTİ'

Ünlü isim açıklamasında “Sonra birtakım şeyleri hissettiğim için uzaklaştım. Bu parayla falan alakalı şeyler değil... Benimle ve Hira’yla dalga geçen videolar yaptı, benim için orada bitti, sayfa kapandı. Benimle barışmak istedi, ben oralı olmadım. Bir aydır dehşetle izliyorum. Sabah onu o halde izleyince inan üzüldüm!” ifadelerine yer verdi.