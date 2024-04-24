Demet Akalın'ın başı kiracısıyla dertte... Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü: 'Sen kimsin ya? Ukalalığa bak'

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, evinde 5 bin TL kiraya oturan kiracısıyla yaşadığı sorun nedeniyle isyan etti. Akalın, kiracısının 'Programda benden bahsetti, zam yapacaktım vazgeçtim' demesine tepki göstererek 'Sen kimsin ya? Ukalalığa bak, dava açacağım' dedi. Akalın, bu durumu yetkililere de bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.04.2024 - 15:39
Demet Akalın'ın başı kiracısıyla dertte... Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü: 'Sen kimsin ya? Ukalalığa bak'
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afta içi her gün TV8 ekranlarında Jess Molho ile program yapan Demet Akalın, yıllar önce satın aldığı evdeki kiracısıyla yaşadığı soruna isyan ederek yetkililere seslendi.

DAVA AÇACAK

Gayrimenkul yatırımlarıyla dikkat çeken Akalın, kiracısıyla başı dertte olunca  canlı yayında ateş püskürdü.

Akalın, "Devletin ev sahibi ve kiracı olayına kalıcı bir çözüm bulması gerekiyor. Benim kiracım 5 bin TL'ye oturuyor. 5 bin liraya bugün bir yere gidiyorsun dört kişi, üç-dört bin lira hesap geliyor. Kiracım evimde 5 bin liraya oturuyor" dedi.

"O EVİ ALMAK İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTIM"

Ünlü şarkıcı şöyle konuştu:

"Ben bunu canlı yayında söylediğim için; adamın ukalalığına bak emlakçıya gidip 'Programda bahsetti, zam yapacaktım vazgeçtim.' Sen kimsin ki? Ev benim! Ve adam bunu söyleyebiliyor. Acayip sinirliyim. Ben o evi almak için gece gündüz çalıştım. O zaman mankenlik yapıyordum, ayakta bekliyordum 10-12 saat... İlk aldığım evlerden. Millete yaka iğnesi takıyordum, herkesin ağız kokusunu çekiyordum. Onu krediyle ödedim. Sen gidip 'Programda benden bahsetti, zam yapmaktan vazgeçtim' diyeceksin. Ben de 'ver' dedim avukata sinir oldum."


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