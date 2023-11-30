Demet Akalın'dan ‘Dilan Polat’ iddiası: ‘Kolları mosmor…’
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, programında eskiden beraber çalıştığı ve şuanda cezaevinde olan Dilan Polat ile ilgili konuştu Akalın, eski dostu Dilan Polat'ın 2017 yılında eşi Engin Polat'tan şiddet gördüğünü ancak ısrarlarına rağmen şikayetçi olmadığını söyledi.
Bir televizyon programının sunuculuğunu yapan şarkıcı Demet Akalın, bir zamanlar fotoğrafçılığını yapan eski dostu Dilan Polat'ın eşi Engin Polat tarafından dövüldüğünü ileri sürdü.
Yıllar önce Dilan Polat'la yakın arkadaş olan Akalın, canlı yayında bir iddia ortaya attı. Polat'ın yıllar önce eşinden şiddet gördüğünü söyleyen Akalın, şunları söyledi:
"Dilan keşke kendi çocuklarını düşünseydi. Çocuklarının aydınlık gelecekleri için bu kadar entrika içine girmeseydin. Benim görüştüğüm zamanlarda Engin, Dilan'ı dövüyordu. Kolları mosmor geliyordu. Bir gün dayak yediği için bana geldi. Benim de Ece diye bir arkadaşım vardı ona karakola götürmesini söyledim. Çünkü ben götürdüğüm zaman iş başka yere gidiyor. Engin'e çok aşıktı evet ama o başka bir sendrom. Katiline aşık olan...
Dilan'ın ızdıraplarını gördüğüm zaman çok üzülmüştüm. Bu kadar sevdiğin adamın neler yaptığını ve seni böyle bir dünyanın içine soktuğunu bilmen bile kötü. Benim başıma gelse çok kızardım. Bu darp olayı 2017 senesindeydi.
O zaman maddi durumu iyi değildi bana 'Aylık 4 bin TL kazanıyorum' derdi. O zamanlar doğum fotoğrafçılığı yapıyordu, Engin de binaların cam silme işini yapıyordu. Ben bunları kendi gözümle gördüğüm için söylüyorum. Karakol ya da savcılığa gitmesini istemiştim ama o istemedi. Biz sonra koptuk zaten."
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