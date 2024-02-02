TikTok fenomeni kadın Demet Akalın'a ateş püskürdü: 'Sen ne kadar cahil bir kadınsın ya!'

Yayınlanma: 02.02.2024 - 11:36

Güncelleme: 02.02.2024 - 11:36

Geçtiğimiz günlerde bir restoranda artan yemekleri saklama kabına koyarak sosyal medyada gündeme gelen bir kullanıcı, Demet Akalın ve Jess Molho'nun sunduğu "Gel Konuşalım" programında konu oldu.

Kullanıcı, restorana gitmeden önce yanında getirdiği saklama kabıyla restoranda yiyemediği yemekleri saklayarak israfın önlenmesi konusunda farkındalık yaratmaya çalıştığı bir video paylaşmıştı.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, programda kadının videosuna tepki göstererek, "Hangimiz restorana giderken yanımıza saklama kabı alıyoruz ki?" diyerek, kullanıcının bu hareketi video çekmek için yaptığını iddia etti.

Videoyu çeken kullanıcı ise Akalın'ın bu yorumlarına adeta ateş püskürdü. Söz konusu TikTok kullanıcısı Demet Akalın'a şu sözlerle yanıt verdi:

"Ben tüp mideliyim ve yanımda kap taşıyorum Demet Akalın! Sen ne kadar cahil bir kadınsın ya! Seninle aynı ülkede olmaktan utanıyorum. Muhteşem bir hareket başlattım. Sen sürdürülebilirlik nedir, nereden bileceksin ama..." diyerek sözlerine devam etti ve Demet Akalın'ın konuyu farklı yerlere çekmeye çalıştığını ifade etti.