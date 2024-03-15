Demir korkuluklar koptu, 2 öğrenci sulama kanalına düştü

Yayınlanma: 15.03.2024 - 13:10

Güncelleme: 15.03.2024 - 13:11

İzzet Baysal Mahallesi’ndeki Behiye Baysal Ortaokulu’nda, saat 10.30 sıralarında okul bahçesinde oynayan 7’nci sınıf öğrencileri M.A.A. ve B.D., bahçeyi çevreleyen demir korkuluklara yaslandı.

Eskiyen korkuluklar, bağlantı yerinden koptu. 2 çocuk, demir korkuluklarla birlikte 4 metre yükseklikten yandaki 20 santim derinliğinde suyun olduğu kanala düştü.

Bahçedeki diğer öğrencilerin haber verdiği öğretmenlerin ihbarı üzerine okula 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmayla kanala düşen çocukları kurtardı.

Yaralanan M.A.A. ve B.D. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası İzzet Baysal Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 çocuğun hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

ANNESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Bu arada, oğlunun su kanalına düştüğü haberini alıp okula gelen M.A.A.’nın annesi, itfaiyenin kurtarma çalışmaları sırasında gözyaşlarına boğuldu. Demir korkulukların betonla bağlantı noktalarının paslanarak eskidiği ve başka demirlerle desteklenmeye çalışıldığı belirtildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.