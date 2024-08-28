Demir parmaklıklara sıkışan köpek kurtarıldı

Adıyaman'da, demir parmaklıklara başı sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

DHA
Yayınlanma: 28.08.2024 - 09:50
Demir parmaklıklara sıkışan köpek kurtarıldı
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Adıyaman Bahçecik Mahallesi'nde köpek sesi duyanlar, çevreyi kontrol ettiklerinde hayvanın mezarlıktaki demir parmaklıklara sıkıştığını fark etti.

Mahalleli, köpeği sıkıştığı yerden çıkaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye erleri, 30 dakika süren çalışmayla köpeği parmaklıkların arasından kurtardı. Sağlık durumu iyi olan köpek, doğal ortamına salındı. 


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