Demirkubuz-Ceylan gerginliği büyüyor: ‘Dişini sıkmaya devam et’

Yayınlanma: 27.12.2023 - 15:38

Güncelleme: 27.12.2023 - 15:40

Türk sinemasının ünlü yönetmenlerinden Zeki Demirkubuz ile Nuri Bilge Ceylan arasındaki gerginlik büyüyor. Yönetmenler birbirlerine sosyal medya ve canlı yayınlar üzerinden karşılık veriyorlar.

Son olarak Demirkubuz, Ceylan’ın kendisine 'YouTube kanalı açması' tavsiyesine yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zeki Demirkubuz, şu ifadeleri kullandı:

“Toplumun adalet duygusuna, muhalifim diye geçinen bu dangalakların gerçeğe merakına bir gram güvensem ve milletin diline düşmekten çekinmeseydim hesabı daha o zaman kapatır, seni de “milli kahraman” yapardım. Tekrar söylüyorum otur oturduğun yerde ve dişini sıkmaya devam et.”

Toplumun adalet duygusuna, muhalifim diye geçinen bu dangalakların gerçeğe merakına bir gram güvensem ve milletin diline düşmekten çekinmeseydim hesabı daha o zaman kapatır, seni de “milli kahraman” yapardım. Tekrar söylüyorum otur oturduğun yerde ve dişini sıkmaya devam et. https://t.co/pAMiaYGJ79 — Zeki Demirkubuz (@ZekiDemirkubuz) December 27, 2023

NE OLMUŞTU?

Ünlü yönetmenler Zeki Demirkubuz ile Nuri Bilge Ceylan arasındaki ‘intihal’ iddialarının ardından Ceylan konu hakkında “Öyle bir şey yok ama nedense öyle bir şey varmış gibi bir izlenim yaratmayı tercih ediyor. Bence çok ayıp ediyor. Bunca yıl arkadaşlık ettik, birbirimize ne yardımlar ettik sonuçta" demişti.

Konuya ilişkin dün canlı yayında açıklamalarda bulunan Demirkubuz ise “Çok yakınındaki bir akrabasına sordum. Cannes Film Festivali aleyhinde konuştuğum için benimle konuşmadığını söyledi. Lan Cannes Film Festivali'nin muhtarı mısın, nesin sen? sana ne” diyerek Ceylan'a sert ifadelerde bulunmuştu.

Demirkubuz'un "Dişini sıkıp evinde oturmaya devam etsin, çıt çıkarsa YouTube kanalı açarım" sözlerine atıfta bulunan Ceylan ise "Ne söylerse söylesin cevap vermeyeyim diyordum, ama bu üslup karşısında ne yazık ki bu artık mümkün değil. Kendine şimdiden bir YouTube kanalı açarsa iyi eder. Yakında..." demişti.