Demirören KAP'a bildirdi: DPC İstanbul’u kapatıyor

30 Ağustos 2022 Salı, 13:17

Demirören Holding’in iştiraki Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ’den KAP’a gönderilen açıklamada, Demirören Print Center’a bağlı Esenyurt’ta bulunan İstanbul DPC Şubesi'nin, 1 Ekim 2022 tarihinde faaliyetlerini sona erdireceği bildirildi.

Yapılan açıklama şöyle:

“Şirketimizin uzun vadeli iş planları çerçevesinde, diğer basım tesislerimizde yeterli kapasite olması, kaynakların daha etkin kullanılması ve verimliliğin artırılması amaçlarıyla 01.10.2022 tarihi itibarıyla, Sanayi Mahallesi, 1650 Sokak, N2 Demirören Medya Tesisleri 34850 Esenyurt /İstanbul adresinde bulunan İstanbul DPC Şubesi'nin basım faaliyetlerinin sona erdirilmesine karar verilmiştir. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.

105 ÇALIŞANIN İŞ AKİTLERİ FESHEDİLECEK

Kapanmayla birlikte baskı birimindeki 105 çalışanın iş akitleri feshedilecek. 15 milyon 66 bin 540 TL 92 kuruş tutarında kıdem ve ihbar tazminatı ödenecek.

Diğer basım tesislerimizde yeterli kapasite olması nedeniyle şirketimizin basım kapasitesi üzerinde herhangi bir etkisi olmayacaktır. Verimlilik artışı sağlamak için dışarıda fason üretim alternatifleri de bu kapsamda değerlendirilecektir.

Şirketimizin toplam satışları üzerinde herhangi bir etkisi olmayacaktır. Şirket yönetimi, söz konusu tesiste basım faaliyetini durdurmadan önce herhangi bir basım ve satış kaybı yaşanması ihtimaline karşı önlemlerini daha önceden planlamıştır. Diğer basım tesislerimizdeki yeterli kapasite ve verimlilik artışını sağlamak için dışarıda fason üretim alternatifleri değerlendirilecektir."

Öte yandan Demirören Holding’e bağlı DPC’nin İstanbul dışında Ankara, İzmir, Antalya, Trabzon, Adana ve Almanya’nın Frankfurt şehrinde üretim tesisi bulunuyor.