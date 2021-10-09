Demirören'in hedefinde bu kez Reuters var

09 Ekim 2021 Cumartesi, 10:02

Demirören Şirketler Grubu, Doğan Medya Grubu’nu satın alırken kullandığı kredilerin yapılandırma tutarının faiz hariç 2 milyar dolara çıktığı yönündeki haber üzerine harekete geçti.

Hürriyet tarafından aktarılan Demirören Şirketler Grubu’nun açıklamasında, Reuters Haber Ajansı hakkında suç duyurusunda bulunulacağı ifade edildi. Reuters’ı basın meslek ilkelerine uymaya davet edildiği açıklamada, söz konusu haberlerin sözde 'meçhul kaynaklara' dayandırılmasına dikkat çekildi.

Hürriyet'in aktardığı Demirören’in açıklaması şöyle:

“Yetmiş yıldan bu yana tamamen yerli ve milli sermaye ile yurtiçinde ve yurtdışında iktisadi faaliyetlerini yürüten, ülke ekonomisinin gelişimine artı değer katan, binlerce kişiye istihdam sağlayan ve tüm faaliyetlerini yasalara sıkı sıkıya bağlı olarak yürütmekte olan Grubun, bu tarz çarpıtılmış ve kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik iftiralar karşısında verilemeyecek hiçbir hesabının olmadığı bildirildi.

Faaliyetleri süresince diğer tüm piyasa aktörleri gibi Demirören Şirketler Grubu'nun da finans kuruluşları ile kredi ilişkileri içinde olmasının son derece normal olduğu vurgulanarak, bu süre boyunca söz konusu kredi ilişkilerinin sorunsuz bir şekilde sürdüğü ve sürdürüldüğü bildirildi.

Bankacılık Kanunu kapsamında müşteri sırrına giren birtakım hususların üstelik de meçhul kaynaklara dayandırılarak yanlış bir şekilde haberlere konu edilmesinin yasalara açıkça aykırılık teşkil ettiği de vurgulandı.

Bu tip mesnetsiz iddiaların ve yorumların halka açık şirketin ve bunların pay sahiplerinin kayba uğramasına sebep olduğu da hatırlatıldı.

Bu yolla halka açık şirketin değerinin düşürülmeye çalışıldığı bu tarz manipülasyon niteliğindeki haberlerin Sermaye Piyasası Kanunu’na da aykırılık teşkil ettiği belirtildi.

Bu tarz manipülatif Haberler ve kaynakları hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu belirtilerek Basın Etik İlkeleri hatırlatıldı ve yasalara açıkça aykırı bir şekilde muhtelif tarihlerde yayınlanan haberlerle Grubun lekelenmeye çalışıldığı vurgulandı.

Reuters'a ‘Basın Etik ilkeleri uyarınca 'Konuya aşina kaynaklar' olarak belirttiğiniz kaynaklarınızın açıkça tarafımızla paylaşılmasını talep ediyoruz’ denildi.”