Demirtaş’ın mektup göndereceği iddia edilmişti: Avukatlarından açıklama geldi
Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın yerel seçim öncesi açıklama yapacağı iddia edilmişti. Demirtaş Savunma Grubu’ndan konuya ilişkin bir açıklama geldi.
Demirtaş Savunma Grubu, Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 31 Mart yerel seçimlerine birkaç gün kala açıklama yapacağı iddiasına ilişkin bir açıklama yayımladı.
Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Müvekkilimiz Sayın Selahattin Demirtaş'ın, DEM Parti Genel Merkezine seçime ilişkin bir mektup ilettiği haberleri tümüyle uydurmadır.
Avukatları ve DEM Parti Genel Merkezini zan altında bırak bu tür uydurma haberlere itibar edilmemesini rica ediyoruz.”
Kamuoyuna: pic.twitter.com/Rbn1TKCFum— Ramazan Demir (@ramazandmr) March 27, 2024
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