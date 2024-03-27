Demirtaş’ın mektup göndereceği iddia edilmişti: Avukatlarından açıklama geldi

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın yerel seçim öncesi açıklama yapacağı iddia edilmişti. Demirtaş Savunma Grubu’ndan konuya ilişkin bir açıklama geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.03.2024 - 22:42
Demirtaş’ın mektup göndereceği iddia edilmişti: Avukatlarından açıklama geldi
Abone Ol google-news

Demirtaş Savunma Grubu, Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 31 Mart yerel seçimlerine birkaç gün kala açıklama yapacağı iddiasına ilişkin bir açıklama yayımladı.

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Müvekkilimiz Sayın Selahattin Demirtaş'ın, DEM Parti Genel Merkezine seçime ilişkin bir mektup ilettiği haberleri tümüyle uydurmadır. 

Avukatları ve DEM Parti Genel Merkezini zan altında bırak bu tür uydurma haberlere itibar edilmemesini rica ediyoruz.”


Selahattin Demirtaş haberleri Mektup haberleri Dem Parti haberleri avukat haberleri

İlgili Haberler

DEM Parti'den 'Selahattin Demirtaş' açıklaması: 'Bir açıklama yapsa bile...'

DEM Parti'den 'Selahattin Demirtaş' açıklaması: 'Bir açıklama yapsa bile...'
Özgür Demirtaş, Erdoğan'ın o sözlerini alıntıladı: 'Bunu söylediğim için linç edildim...'

Özgür Demirtaş, Erdoğan'ın o sözlerini alıntıladı: 'Bunu söylediğim için linç edildim...'
Özgür Demirtaş emeklileri 'Saadet Zinciri'ne benzetti... Uzmanından yanıt gecikmedi: 'Akademik zübüklükle...'

Özgür Demirtaş emeklileri 'Saadet Zinciri'ne benzetti... Uzmanından yanıt gecikmedi: 'Akademik zübüklükle...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Tekirdağ’da 4 yıldızlı otele ruhsat iptali: 4 yıldız plaketi söküldü

Tekirdağ’da 4 yıldızlı otele ruhsat iptali: 4 yıldız plaketi söküldü
Oyuncu Erkan Petekkaya’nın babası Akın Petekkaya hayatını kaybetti

Oyuncu Erkan Petekkaya’nın babası Akın Petekkaya hayatını kaybetti
‘AK Gençlik Ocakları’nın yöneticisinden itiraf: ‘İçişleri Bakanlığı’nın izni olmadan taktık’

‘AK Gençlik Ocakları’nın yöneticisinden itiraf: ‘İçişleri Bakanlığı’nın izni olmadan taktık’
Eski Trabzonsporludan Erol Bulut’a övgü: ‘Onu takımda tutmalılar’

Eski Trabzonsporludan Erol Bulut’a övgü: ‘Onu takımda tutmalılar’
Meral Danış Beştaş: ‘Dolaşıma sokulan aşağıdaki kağıt parçası külliyen yalan’

Meral Danış Beştaş: ‘Dolaşıma sokulan aşağıdaki kağıt parçası külliyen yalan’
Sandık Kokusu’nun Karsu’su Özge Özpirinçci imaj değiştirdi!

Sandık Kokusu’nun Karsu’su Özge Özpirinçci imaj değiştirdi!
Erdoğan’a sayı yeterli gelmiyor! Belediye çalışanlarına miting ‘yoklaması’

Erdoğan’a sayı yeterli gelmiyor! Belediye çalışanlarına miting ‘yoklaması’
Milyonlarca istihdam yapay zeka nedeniyle risk altında olabilir!

Milyonlarca istihdam yapay zeka nedeniyle risk altında olabilir!