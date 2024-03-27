DEM Parti'den 'Selahattin Demirtaş' açıklaması: 'Bir açıklama yapsa bile...'

Yayınlanma: 27.03.2024 - 12:16

Güncelleme: 27.03.2024 - 12:28

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 31 Mart yerel seçimlerine birkaç gün kala açıklama yapacağı iddiasına ilişkin konuştu.

Medyascope Yayın Yönetmeni Ruşen Çakır’ın sorularını yanıtlayan Hatimoğulları, “Selahattin Başkan bir açıklama yapacak olsa bile partimizin almış olduğu kararların paralelinde olacağı kanaatindeyim” dedi.

“Selahattin Demirtaş'ın bir açıklama yapması bekleniyor, siz de bekliyor musunuz?" sorusuna Hatimoğullları şu yanıtı verdi:

“Biz Selahattin Bey’in bir açıklaması olup olmayacağını bilmiyoruz. Selahattin Başkan bir açıklama yapacak olsa bile partimizin almış olduğu kararların paralelinde olacağı kanaatindeyim. Biz stratejimizi belirlerken, biliyorsunuz seçilmişlerimizin çoğu cezaevindedir. Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Ankara Büyükşehir Eş Başkan adaylarımızdan Gültan Kışanak, tutukluluk süresi bittiği halde cezaevinde tutuluyor.

Biz elbette bu arkadaşlarımızın da görüş ve önerilerini aldık merkez yürütme kurulu ve parti meclisi olarak. Onların görüş ve önerileriyle süreci birlikte inşa ettik. O yüzden yapılacak bir açıklama olup olmadığını bilmiyorum, yapılacaksa da bu paralellikte olacağı kanaatindeyim."

'LEYLA ZANA İLE BİZİM YAKLAŞIMIMIZDA ÇOK ÖNEMLİ BİR FARKLILIK YOK'

Hatimoğulları, Diyarbakır’daki Nevruz kutlamalarıyla birlikte sekiz yılın ardından siyaset sahnesine dönen Leyla Zana hakkında Çakır'ın yönelttiği "Leyla Zana'nın durumu nedir? Parti çizgisinden farklı bir duruşu mu var, yoksa DEM Parti ile aynı şeyleri mi söylüyor?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Leyla Zana'nın 8 sene sonra siyasete neden döndüğü sorusu bize çok soruluyor. Sizin sorunuzda da böyle bir ima var. Leyla Zana elbette Kürt halkının yetiştirmiş olduğu çok önemli bir Kürt kadın siyasetçi, çok önemli bir aktör.

Bizimle birlikte olması, çalışmalarımıza destek vermesi, kampanyamıza destek vermesi bizleri güçlendiren bir şey. Leyla Zana ile bizim seçimlere dair yaklaşımlarımızda çok önemli bir farklılık olmadığı kanaatindeyim.”

NE OLMUŞTU?

31 Mart yerel seçimi öncesi 'ittifak' tartışmaları devam ederken; DEM Parti bileşenlerinden Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi'nden (SYKP) CHP'nin yeniden aday gösterdiği İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek geldmişti.

SYKP, HDP’nin Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü ve DEM Parti’nin sert sözlerle yalanladığı Ahmet Saymadi’nin de kurucuları arasında yer aldığı bir parti.

İstanbul İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından "Faşizmin inşasına karşı 31 Mart'ta AKP-MHP blokuna kaybettirelim" başlıklı bir açıklama yapan SYKP, "İstanbul başta olmak üzere yerel yönetimleri geri almanın AKP-MHP iktidar blokunun faşizmi inşa etme sürecindeki önemi ortadadır" demişti.