Demiryollarında hedefler tutmadı: Tüm yıl bir kilometre bile ekleyemediler

TBMM’ye sunulan ve önümüzdeki salı günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşelecek olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2026 Yılı Bütçe Teklifi’nde demiryollarındaki 2025 planlamaları ile bu yıl sonunda beklenen gerçekleşme tahminlerine de yer verildi. Veriler, demiryolları ulaşım altyapısında bazı alanlarda ilerleme sağlanamadığını ortaya koydu. Teklife göre, aktif korumalı hemzemin geçit sayısı geçen yıl bin 191’di. Bu yıl bin 241’e çıkarılması planlanıyordu. Yıl sonu gerçekleşme tahmini bin 221’de kaldı. Gelecek yılki hedef bin 246.

Çift hatlı demiryolu uzunluğunun toplam anahat içerisindeki payı geçen yıl yüzde 17’ydi. Bu yıl yüzde 18’e çıkarılması planlanıyordu. Ancak yıl sonu gerçekleşme beklentisi yine yüzde 17 oldu.

İLERLEME YOK

Demiryolu hat uzunluğu kümülatif olarak geçen yıl 13 bin 919 km’ydi. Bu yıl 14 bin 275 km’ye çıkarılması planlanıyordu. Ancak teklife göre yıl sonu gerçekleşme tahmini yine 13 bin 919 km’de kaldı. Yani geçen yıla göre hiçbir ilerleme olmadı. Gelecek yıl ise 14 bin 437 km hedefi konuldu.

GELECEK YILIN HEDEFİ OLDU

Demiryolu yolcu taşımacılığının toplam içerisindeki payı (karasal) geçen yıl yüzde 5.25’ti. Bu yıl yüzde 5.93’e çıkarılması planlanıyordu. Yıl sonu tahmini yüzde 5.77’de kaldı. Bu yılki yüzde 5.93 hedefi bu kez de gelecek yılın hedefi yapıldı.

HIZLI TRENDE İLERLEME YOK

Hızlı tren hat uzunluğu kümülatif olarak geçen yıl 2 bin 251 km’ydi. Bu yıl 2 bin 607 km’ye çıkarılması hedefleniyordu. Ancak yıl sonu için gerçekleşme tahmini 2 bin 251 km, yani geçen yıl ile aynı kaldı. Hiçbir ilerleme sağlanamadı. Gelecek yıl için ise 2 bin 769 hedefi konuldu.

METRO HATLARI YERİNDE SAYDI

Kentiçi raylı sistem hattı uzunluğu kümülatif olarak geçen yıl 445.6 km’ydi. Bu yıl 465.8 km olarak planlanmıştı. Ancak yıl sonu gerçekleşme tahmini yine 445.6 km’de kaldı. Geçen yıla göre hiçbir değişiklik olmadı. Gelecek yıl için ise 487.1 km hedefi konuldu. Kentiçi raylı sistem istasyon sayısı da 238’di. Bu yıl 243’e çıkarılması hedefleniyordu. Geçen yıl ile aynı yani 238’de kaldı. Bir istasyon bile yapılamadı. Gelecek yıl için ise bu kez 260 istasyon hedefi konuldu. Sinyalli demiryolu hattı oranı yüzde 58’di. Bu yıl için yüzde 62 hedefi konuldu. Ancak yıl sonu gerçekleşme tahmini yüzde 60’ta kaldı.

Toplam yük taşımacılığı içerisinde demiryolunun payı (karasal) yüzde 3.68’di. Bu yıl yüzde 6.76’ya çıkarılması planlanıyordu. Yıl sonu gerçekleşme tahmini yüzde 3.7’ye düşürüldü. Gelecek yıl için hedef de yüzde 4.

ADIM ADIM ÖZELLEŞTİRME

Demiryolu yük taşımacılığında özel sektörün payı ise artıyor. Geçen yıl yüzde 17.57’ydi. Bu yıl yüzde 17.7 olarak planlanmıştı. Ancak yıl sonu gerçekleşme oranında tahmin yüzde 20.58’e çıkarıldı.