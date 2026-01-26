Demokrat Kadınlar: Laik cumhuriyetimize sahip çıkıyoruz

İstanbul’da yaşayan Rizeli kadınlar tarafından geçen yıl kurulan Rizeli Demokrat Kadınlar Platformu’nun başkanı Dilek Karafazlı, “Laik Cumhuriyetimiz hiç olmadığı kadar tehlike altında olunca, otoriter rejim derinleşince, ülkemiz bölünme tehlikesine girince ve Ata’mızın ismi silinmeye çalışılınca sadece biz değil hiç kimsenin sessiz kalmaması gerekirdi” diye konuştu.

Platformun kuruluş yıldönümünde ülkedeki sorunlara değinen Karafazlı, “Kadın cinayetleri, suça sürüklenmiş çocuklar, tecavüzler, ekonomik buhran, emekliler, yaşlılarımız, gençlerimiz vb. Eğitim, sağlık, hukuk sistemi ayrı. Sorunlar giderek derinleşiyor. Kimsenin susma lüksü yok” dedi.