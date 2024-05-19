Deneyim yoksa istihdam yok
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen hafta TOBB Genel Kurulu’nda “Genç işsizliğin yüksek seyrettiği ortamda özel sektörümüzün personel bulamamaktan şikâyet etmesi ortada bir sorun olduğunu gösteriyor” dedi ve bu kesimin özel sektörde istihdamı için çağrı yaptı. Buna karşın İŞKUR’un güncel rapor ve planları, bu konuda farklı çelişkileri ortaya koyuyor.
İŞKUR’un faaliyet raporuna göre 2023’te, bu kurum aracılığıyla özel sektörde 453 bin 123, kamuda ise 4 bin 601 genç işe yerleştirildi. Bu sayılar örneğin 2020’de sırasıyla 298 bin ve 8 bin 855’ti. İŞKUR’un 2024-2028 Stratejik Planı’nda ise 2028 yılının sonuna kadar özel sektörde 2 milyon 775 bin gencin işe yerleştirilmesi hedefleniyor.
Ancak hedefin riskleri konusunda şu vurgu özellikle dikkat çekiyor: “Genç istihdamına yönelik işverenlerin olumsuz önyargıları.” Bunun açıklamasında da şöyle deniyor:
“Tecrübe eksikliği nedeniyle işverenler tarafından gençlerin tercih edilmemesi.”
Ayrıca “uluslararası piyasalarda yaşanan ekonomik belirsizliklerin yurtiçinde ortaya çıkarabileceği olumsuz ekonomik gelişmeler”e de atıf yapılıyor.
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