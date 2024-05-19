Deneyim yoksa istihdam yok

Yayınlanma: 19.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.05.2024 - 04:00

İŞKUR’un faaliyet raporuna göre 2023’te, bu kurum aracılığıyla özel sektörde 453 bin 123, kamuda ise 4 bin 601 genç işe yerleştirildi. Bu sayılar örneğin 2020’de sırasıyla 298 bin ve 8 bin 855’ti. İŞKUR’un 2024-2028 Stratejik Planı’nda ise 2028 yılının sonuna kadar özel sektörde 2 milyon 775 bin gencin işe yerleştirilmesi hedefleniyor.

Ancak hedefin riskleri konusunda şu vurgu özellikle dikkat çekiyor: “Genç istihdamına yönelik işverenlerin olumsuz önyargıları.” Bunun açıklamasında da şöyle deniyor:

“Tecrübe eksikliği nedeniyle işverenler tarafından gençlerin tercih edilmemesi.”

Ayrıca “uluslararası piyasalarda yaşanan ekonomik belirsizliklerin yurtiçinde ortaya çıkarabileceği olumsuz ekonomik gelişmeler”e de atıf yapılıyor.

