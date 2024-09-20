Dengesini kaybetti: Uçurumdan düştü
Mardin’in Artuklu ilçesinde yürüyüş yapan kişi, dengesini kaybetmesiyle uçurumdan düşerek yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Yenişehir Mahallesi mevkiinde yürüyüş yapan Abdullah T., dengesini kaybederek uçurumdan aşağı düştü.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince düştüğü yerden kurtarılan Abdullah T., Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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