Yaşlı çifti kaza ayırdı: Uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü öldü

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü Osman Kaptanoğlu (83) hayatını kaybetti, eşi Kadun Kaptanoğlu (82) yaralandı.

Yaşlı çifti kaza ayırdı: Uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü öldü
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DHA
Yayınlanma: 18.09.2024 - 07:23

Feci kaza ilçeye bağlı Topucak Yaylası'nda meydana geldi. Osman Kaptanoğlu idaresindeki kamyonet, sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu kontrolden çıkarak 100 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.

SÜRÜCÜ ÖLDÜ

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan eşi Kadun Kaptanoğlu ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Tirebolu Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. 

 


Etiketler: #Ambulans #kaza

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