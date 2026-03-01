Deniz Baykal gömütü başında anıldı

CHP 4. Genel Başkanı Deniz Baykal, dün 1 Mart Tezkeresi’nin 23’üncü yıl dönümünde gömütü başında anıldı. Baykal'ın Devlet Mezarlığı’ndaki gömütü başındaki anma törenine 22. Dönemde görev yapan milletvekillerinden Yılmaz Ateş, Zekeriya Akıncı (Ankara), Onur Öymen, Mehmet Küçükaşık (Bursa), Gaye Erbatur, Kemal Sağ (Adana), Ali Kemal Kumkumoğlu (İstanbul), Mahmut Duyan (Mardin), Haluk Koç (Samsun), Enis Tütüncü, Mehmet Nuri Saygun (Tekirdağ), Hasan Ören (Manisa), Ali Cumhur Yaka (Muğla), Harun Akın (Zonguldak), Şevket Arz (Trabzon), Ahmet Küçük (Çanakkale), Bülent Baratalı, Türkan Miçoğulları, Erdal Karademir (İzmir), Rasim Çakır (Edirne) katıldı.

‘TÜRKİYE’NİN AYDINLIK GELECEĞİNE KATKI KOYMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

Anma töreninde konuşma yapan 22. Dönem TBMM Başkanvekili Yılmaz Ateş, “ABD'nin 23 yıl önce hükümete dayattığı 1 Mart Tezkeresi'ne boyun eğmemekle ne kadar önemli, doğru bir karar aldığımızı bugün bölgemizde ve dünyadaki gelişmeler orttaya koymaktadır. Bu kararımızın önderi Genel Başkanımız Sayın Deniz Baykal’ı bir kez daha rahmet ve şükranla anmak için dava arkadaşları olarak huzurundayız. Türkiye'nin kurucu ve ebedi Önderi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları, emperyalizmi Anadolu, Rumeli'den kovarak demokratik, laik, tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Onun izinde yürüyen Baykal ve biz arkadaşkarı da Türkiye'nin bağımsızlığını, egemenliğini ve birliğini koruduk, işgalini önledik. CHP ve neferleri olarak Türkiye'nin aydınlık geleceğine katkı koymaya devam edeceğiz” dedi.