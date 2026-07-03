Şişli Kaymakamlığı'ndan Deniz Göktaş yasağı... FKF’lilerin Maçka Parkı'ndaki dayanışma etkinliğine polis ablukası

"Ölü Deniz" isimli stand-up gösterisinin ardından sosyal medyada ve belirli çevrelerce hedef tahtasına oturtulan komedyen Deniz Göktaş, hukuk sarmalının içine çekildi. Hakkında önce "dini değerleri aşağılama", ardından ise "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla soruşturma başlatılan Göktaş, havalimanında pasaport kontrolü sırasında gözaltına alınmıştı.

Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne ters kelepçeli olarak götürülen ve ifade verdikten sonra geceyi nezarethanede geçiren Göktaş, sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadesi saat 11.20 sıralarında başlayan ve 13.10'da sona eren komedyen, tutuklama talebiyle sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Karar, adliye koridorlarında alkış ve sloganlarla protesto edildi.

ADLİYE ÖNÜNDE "DENİZ GÖKTAŞ YALNIZ DEĞİLDİR" ÇIĞLIĞI

Tutuklama kararının ardından Çağlayan Adliyesi önünde tomanan çok sayıda yurttaş, sanatçı ve hak savunucusu kitlesel bir basın açıklaması gerçekleştirdi. İktidarın baskı politikalarına dikkat çekilen açıklamada, "Saray iktidarı Türkiye'de kurmaya çalıştığı faşist bir iktidar için her türlü hukuksuzluğu, saldırıyı sürdürmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Sanatçılara ve aydınlara yönelik her geçen gün daha ağır baskı koşullarının reva görüldüğünü belirten eylemciler, muhalif seslerin kısılamayacağını vurguladı. Mücadelenin süreceğini dile getiren kitle, "Kurmaya çalıştığınız, sindirmeye çalıştığınız, Türkiye işçi sınıfı ve emekçilerinin, haklarını, taleplerini duyurmaya çalıştığı mücadelesini susturamayacaksınız" diye konuştu.

Baskılara karşı geri adım atılmayacağının altını çizen yurttaşlar, "Bu ülkenin sanatçıları, aydınları, demokratları, sosyalistleri, işçi ve emekçileri, insanca yaşanacak demokratik bir ülke için bulunduğu her yerde mücadele etmeye devam edecek" diyerek sözlerini noktaladı.

MAÇKA PARKI'NDA GERGİN BEKLEYİŞ: YOĞUN POLİS ABLUKASI!

Adliyedeki tutuklama kararının ardından, akşam saatlerinde Fikir Kulüpleri Federasyonu'nun (FKF) dayanışma amacıyla "Ölü Deniz" gösteriminin yapılacağı Maçka Parkı'nda saat 20.00'de başlaması planlanan etkinlik öncesinde park ve çevresi abluka altına alındı. Çok sayıda polis ekibi, kalkanlar ve güvenlik bariyerleriyle park girişlerini kapattı.

Sosyal medya hesabı üzerinden acil bir çağrı yayımlayan FKF, "Ölü Deniz gösterisi gerekçe gösterilerek tutuklanan Deniz Göktaş için Maçka Parkı'nda yapacağımız etkinlik yoğun polis ablukasıyla engellenmek isteniyor. Gerici karanlığa teslim olmayacağız. Tüm yurttaşlarımızı dayanışmaya, Maçka Parkı'na davet ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Deniz Göktaş'ın tutuklanmasının ardından... FKF’lilerin Maçka Parkı'ndaki dayanışma etkinliğine polis ablukasıhttps://t.co/tVRqFZJPlR pic.twitter.com/DlkSNEROU4 — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) July 3, 2026

ŞİŞLİ KAYMAKAMLIĞI YASAK KARARI ALDI

Öte yandan Göktaş'ın tutuklanmasının ardından Maçka Parkı'nda düzenlenmesi planlanan dayanışma etkinliği öncesinde Şişli Kaymakamlığı yasak kararı aldı.

Ortaya çıkan "Tebliğ ve Tebellüğ Belgesi"ne göre, ilçe sınırları içerisinde "Deniz Göktaş Yalnız Değildir!" sloganıyla yapılması planlanan yürüyüş ve benzeri açık alan etkinlikleri güvenlik gerekçesiyle yasaklandı.

"TOPLUMSAL İÇ BARIŞI TEHDİT EDEBİLİR" GEREKÇESİ

Kaymakamlık kararında, söz konusu etkinliğin yapılması halinde "toplumda infial uyandırabileceği", "milli, vicdani ve insani değerlere dokunarak toplumsal iç barışı tehdit edebileceği" öne sürüldü.

Kararda ayrıca farklı gruplar arasında sözlü ve fiziksel provokasyonların yaşanabileceği değerlendirilerek, kamu düzeninin korunması amacıyla 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümlerine dayanıldığı belirtildi.

TÜM ETKİNLİKLER BİR GÜN SÜREYLE YASAKLANDI

Resmi karara göre, Şişli ilçesi sınırları içerisindeki meydan, cadde, sokak ve parklarda düzenlenecek yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma ve protesto eylemleri dahil tüm açık ve kapalı alan etkinlikleri 3 Temmuz 2026 tarihinden itibaren bir gün süreyle yasaklandı.

Kararın ardından FKF etkinliği iptal etti.