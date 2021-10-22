Deniz otobüsünde cinsel saldırı davasında karar çıktı

22 Ekim 2021 Cuma, 12:08

Olay, eylül ayında, İstanbul Yenikapı'dan Bursa'ya gidilen deniz otobüsünde meydana geldi. Deniz otobüsünün üst katında yolculuk eden Yusuf Yıldırım, yanında oturan G.Ş. adlı kadın yolcuya, iddiaya göre uyuduğu sırada cinsel tacizde bulundu.

Yıldırım, G.Ş.'nin uyanıp, panikleyerek "Ne yapıyorsun sen?" demesi üzerine alt kata indikten sonra uzaklaşmak istedi. G.Ş., yüksek sesle yaşadıklarını anlatınca deniz otobüsündeki bazı yolcular, alt kata inip, Yıldırım'ı yakalayarak özel güvenlik görevlilerine teslim etti. G.Ş.'nin şikayeti üzerine rotası değiştirilen deniz otobüsü, Yalova'nın Armutlu ilçesindeki iskeleye yanaştırıldı. Yıldırım, ihbar üzerine iskelede bekleyen Armutlu Emniyet Amirliği'ne bağlı ekiplere teslim edildi. Hakkında ‘çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklama kararı bulunduğu saptanan Yıldırım, ifadesinin ardından sevk edildiği Gemlik Adliyesi'nde her 2 suçtan da tutuklanarak, Bursa Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

'DOKUNDUĞUMUN FARKINDA DEĞİLİM'

Gemlik Asliye Ceza Mahkemesi'nde, hakkında 'basit cinsel saldırı' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Yusuf Yıldırım'ın yargılanmasına başlandı. İlk duruşmada, "Ne yaptığımı hatırlamıyorum o gün. Dokunduğumun farkında değilim. Bağrış olunca koltuktan kalkarak uzaklaştım. Diğer yolcular beni merdivenden çıkararak getirdi" dedi.

Mahkeme heyeti, suçunu sabit gördüğü Yusuf Yıldırım'ı 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Hakim, sanığın adli kontrollük koşuluyla serbest bırakılmasını da kararlaştırdı. Bu suçtan tahliye edilen Yusuf Yıldırım, hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan da tutuklama kararı bulunduğu için cezaevine tekrar götürüldü.