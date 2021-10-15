Deniz süngerinin kıymetini çok az kişi biliyor

15 Ekim 2021 Cuma, 12:19

Denizin dibinden dalgıçlar tarafından çıkarılan deniz süngerleri, omurgasız hayvanlar şubesi ‘eumetazoa’nın kardeş grubudur. Süngerler suyu içine alıp filtre eder, böylece suyu temizler. Sonra da içlerine takılan mikroorganizmaları yerler.

“SİVİLCEYİ YOK EDİYOR”

Bursa’da Tuzpazarı’nda 47 yıldır aktarlık yapan İsmail Hakkı Ispartalı, dükkânında deniz süngeri satıyor.

Deniz süngerinin kıymetinin pek bilinmediğini söyleyen Ispartalı, “Bu süngerin faydaları saymakla bitmiyor. Bize Bodrum’dan geliyor. Bodrum’da dalgıçlar denizin dibinden bu süngerleri çıkartıyor. Deniz süngerinin değeri pek bilinmiyor. Faydasını bilen insanlar ise her zaman önem verip kullanıyor. Ciltteki ölü hücreleri ve bakterileri temizliyor. Akneyi ve sivilceyi yok ediyor. Vücuttaki statik enerjiyi alıyor” dedi.

“10 YILLIK ÖMRÜ VAR”

Deniz süngerinin 10 yıl dayandığını anlatan Ispartalı, “Deniz süngerinin 10 yıl kullanım ömrü var. Sert ve delikli yapısından dolayı ev ve cilt temizliğinde rahatlıkla kullanılıyor. Yüzeyler üzerindeki inatçı lekeleri kolaylıkla söküp atıyor. Bu sebeple mutfak temizliğinde kullanılıyor” diye konuştu.

Fiyatının pahalı olmasının sebebini, deniz dibinden çıkarılmasının zor olmasına bağlayan Ispartalı, “Kilosunu 4 bin liraya satıyoruz. Ufak bir parçasının fiyatı 50 ila 100 lira arasında değişiyor” dedi.