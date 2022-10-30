Deniz Uğur'dan Erdoğan'a 'Reha Muhtar' çağrısı

30 Ekim 2022 Pazar, 15:30

Çocuklarının babası Reha Muhtar'la velayet davası devam eden ve Muhtar'ı, kızına şiddet uyguladığını belirten oyuncu Deniz Uğur, son olarak AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım istedi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda bir paylaşımda bulunan Uğur, “Şu özel günün hatırına lütfen buna bir dur deyin” dedi.

“İSTİSMAR EDİLİYORUZ”

Oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Sayın Cumhurbaşkanım; ailem, çocuklarım ve ben herkesin gözü önünde ağır istismar ediliyoruz. Şu özel günün hatırına lütfen buna bir dur deyin” ifadelerini kullandı.

Uğur'un paylaşımı şu şekilde: