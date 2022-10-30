Deniz Uğur'dan Erdoğan'a 'Reha Muhtar' çağrısı
Ünlü oyuncu Deniz Uğur, eski eşi Reha Muhtar'ın 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu. Süreç devam ederken; Uğur, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istedi.
Çocuklarının babası Reha Muhtar'la velayet davası devam eden
ve Muhtar'ı, kızına şiddet uyguladığını belirten oyuncu Deniz Uğur, son olarak
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım istedi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda bir paylaşımda bulunan Uğur, “Şu
özel günün hatırına lütfen buna bir dur deyin” dedi.
“İSTİSMAR EDİLİYORUZ”
Oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Sayın
Cumhurbaşkanım; ailem, çocuklarım ve ben herkesin gözü önünde ağır istismar
ediliyoruz. Şu özel günün hatırına lütfen buna bir dur deyin” ifadelerini
kullandı.
Uğur'un paylaşımı şu şekilde:
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