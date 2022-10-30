Reha Muhtar ve Deniz Uğur arasında sular durulmuyor

30 Ekim 2022 Pazar, 08:20

Türk televizyon tarihinin en farklı spikerleri arasında yer alan Reha Muhtar ile eski eşi ünlü oyuncu Deniz Uğur arasında velayet çekişmesi sürüyor.

Kızının geçici velayetini eski eşi Deniz Uğur'un almasının ardından oğlu Poyraz'a bakmaya devam eden Muhtar, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

"AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL" DEMİŞTİ

Oyuncu Deniz Uğur, geçtiğimiz haftalarda eski eşi Reha Muhtar için "Akli dengesi yerinde değil" ifadelerini kullanmıştı.

Uğur, önceki gün de Reha Muhtar'ın bir restoranda garsonla tartışma anlarına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Bu gelişmelerin ardından bir paylaşım da Reha Muhtar'dan geldi.

"GAYRİMENKULLERİMİ ALMAK İSTİYORLAR"

Reha Muhtar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Emlakçılar ile evimin değerini ölçtüren kişiler kimler? Beni akıl hastanesine gönderip çocuklar üzerinden gayri menkullerimi almak isteyen kişi kim? Nasıl bir çete bu?"

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