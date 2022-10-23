Reha Muhtar 'eskort' iddiasına karşı yatak odasının videosunu paylaştı
Eski televizyoncu Reha Muhtar, 'eskort' tuttuğu iddialarına karşı sosyal medya hesabından yatak odasının videosunu paylaştı
Reha Muhtar, 'escort' tuttuğu iddialarını sosyal medya hesabından paylaştığı video ile yalanladı.
Muhtar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "İşte eskort aldığım söylenen yatak odam. 13 yıldır yatak odamda sadece 3 çocuğumun, anne ve babamın fotoğrafları var. 63 yıllık hayatımda bir kez bile kadınlarla paralı ilişkiye girmedim. Hayasızlığın bu derecesi" ifadelerini kullandı.
İşte Escort Aldığım Söylenen YATAK ODAM. 13 Yıldır Yatak Odamda Sadece 3 Çocuğumun Anne ve Babamın Fotoğrafları Var. 63 Yıllık Hayatımda 1 Kez Bile Kadınlarla Paralı İlişkiye Girmedim. Hayasızlığın Bu Derecesi. pic.twitter.com/yLzo9Mg2Yq— Reha Muhtar (@Reha_Muhtar) October 23, 2022
SES KAYIDINI PAYLAŞTI
Dava sonrası Uğur, Instagram'dan Muhtar'ın kızına bağırdığı anlarda kaydedildiğini iddia ettiği bir ses kaydı paylaşmıştı.
Şiddetli bağrışmaların yaşandığı ses kaydında Muhtar'ın kızına "5 dakika ulan! Allah'ın belası kadın, bak şimdi kırarım bilgisayarını senin" dediği duyulmuştu.
Kaydı sosyal medya hesabından paylaşan Uğur, "Elim ayağım titriyor şu an! Dünyanın en iyi babası, öyle mi? Peki, herkes duysun öyleyse… Ağlayan, çığlık atan, acı çeken benim kızımın sesi. Diğer sesi de çok iyi tanırsınız. Allah’ın laneti karanlığa hizmet edenlerin üzerine olsun. Allah cezanızı versin" ifadelerini kullanmıştı.
İddiaları reddeden ve kızının uyuşturucu madde kullanan bir kişiyle görüşmesine tepki gösterdiğini ifade eden Muhtar, “Benim oğlum ve kızım 7 yıl yasaklı maddelerin kullanıldığı, renkli akvaryum balıklarının ısmarlandığı evde büyüdüler. Kızımın fazla dozdan uyuşturucu kullanıp hastaneye kaldırılan ‘Kabal’ isimli kullanıcıyla görüşmemesi için 5 dakika süre verme hakkım ve sorumluluğum yok mu baba olarak?” notunu ekledi.
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