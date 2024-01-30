Deniz ulaşımına ‘fırtına’ engeli
Çanakkale Boğazı'nda etkili olan fırtına nedeniyle feribot seferlerinde aksama yaşanıyor.
Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle Çanakkale'den Kilitbahir'e saat 22.00, Kilitbahir'den Çanakkale'ye ise saat 23.00 seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.
Açıklamada, Boğaz hattındaki diğer seferlerde aksama bulunmadığı belirtildi.
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