Deniz ulaşımına fırtına engeli: Bozcaada ve Gökçeada seferleri iptal edildi!

Çanakkale'de etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hattında bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Deniz ulaşımına fırtına engeli: Bozcaada ve Gökçeada seferleri iptal edildi!
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İHA
Yayınlanma: 26.12.2024 - 11:22

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle bugün Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hattında bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.


Etiketler: #Bozcaada #çanakkale #Feribot #Gökçeada

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