THY bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu

Yayınlanma: 26.12.2024 - 10:24

Güncelleme: 26.12.2024 - 10:24

Türk Hava Yolları (THY) Diyarbakır ve Irak’ın başkenti Bağdat’ta yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapacağı bazı seferleri karşılıklı olarak iptal ettiğini duyurdu.

Havayolu şirketi ayrıca Mozambik başkenti Maputo’da yaşanan politik huzursuzluk nedeniyle bugün ki Johannesburg-Maputo ve Maputo-Johannesburg seferlerininde durdurulduğunu açıkladı.