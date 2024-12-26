THY bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu
Türk Hava Yolları'nın (THY) Diyarbakır ve Irak’ın başkenti Bağdat’a yapacağı bazı seferler iptal edildi.
Türk Hava Yolları (THY) Diyarbakır ve Irak’ın başkenti Bağdat’ta yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapacağı bazı seferleri karşılıklı olarak iptal ettiğini duyurdu.
Havayolu şirketi ayrıca Mozambik başkenti Maputo’da yaşanan politik huzursuzluk nedeniyle bugün ki Johannesburg-Maputo ve Maputo-Johannesburg seferlerininde durdurulduğunu açıkladı.
Etiketler: #THY #diyarbakır #bağdat
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Asgari ücret' yanıtı sonrası gözaltına alındı
- ORC Araştırma 2024'ün son anketini açıkladı
- Erdoğan'dan açlık sınırına sadakat!
- Kanal D'den flaş 'Annem Ankara' kararı
- Gözaltına alınan Kadir İpek hakkında yeni gelişme
- 'Senin ne kadar acınacak bir hale geldiğinin...'
- Boykot çağrısı yaptı!
- Suriye’de Aleviler sokağa çıktı
- Asgari ücrete ek zam gelecek mi?
- Müebbet hapse çarptırılan 31 er tahliye edildi