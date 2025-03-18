Deniz ulaşımına 'hava muhalefeti' engeli: BUDO'nun 4 seferi iptal edildi

İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin bugünkü 4 seferi iptal edildi.

Deniz ulaşımına 'hava muhalefeti' engeli: BUDO'nun 4 seferi iptal edildi
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AA
Yayınlanma: 18.03.2025 - 14:45

Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin bugünkü 4 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) resmi internet sitesindeki duyuruya göre, saat 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile saat 16.30 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.


Etiketler: #Bursa Büyükşehir Belediyesi #Bursa

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