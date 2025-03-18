Deniz ulaşımına 'hava muhalefeti' engeli: BUDO'nun 4 seferi iptal edildi
İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin bugünkü 4 seferi iptal edildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin bugünkü 4 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) resmi internet sitesindeki duyuruya göre, saat 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile saat 16.30 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Etiketler: #Bursa Büyükşehir Belediyesi #Bursa
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