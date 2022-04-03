Deniz Yavuzyılmaz: 'Gaziler arasında bile ayrımcılık yapılıyor'

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından gazilere layık görülen aylık şerefiye aylığının sadece bin 600 TL olduğunu söyledi.

cumhuriyet.com.tr
03 Nisan 2022 Pazar, 16:00
Deniz Yavuzyılmaz: 'Gaziler arasında bile ayrımcılık yapılıyor'
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Geçen hafta şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit yakınları ve gaziler için bir kurul oluşturulmasını önermişti.

Şehit ve gazi arasında ayrımcılık olamayacağına vurgu yapan Kılıçdaroğlu, "Şehit, şehittir, gazi gazidir. Ayrımcılık olmaz. Bütün bunların tamamının belli bir çerçeve içinde ele alınıp sorunun çözülmesi lazım" dedi.

"GAZİLER ARASINDA BİLE AYRIMCILIK YAPILIYOR !"

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise gazilere layık görülen şeref aylığının sadece 1.600 TL olduğundan yakındı.

Yavuzyılmaz, "Gaziler arasında bile ayrımcılık yapılıyor! " dedi.



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