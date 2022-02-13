CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 'Paralar ve altınlar kayıp!' dedi, rapor paylaştı

13 Şubat 2022 Pazar, 21:38

CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda PTT A.Ş. ile ilgili çok çarpıcı bir iddiada bulundu.

MİLYONLUK KAYIP İDDİASI

"AKP’nin kayıp altın dosyası" diyerek açıklamasına başlayan Yılmaz, PTT A.Ş'nin 'altın' alım satım işi için özel bir şirkete aktardığı 2.000.000 doların buharlaştığını söyledi.

RAPORU PAYLAŞTI

"Paralar ve altınlar kayıp!" diyen Yılmaz, iddiasına kaynak olarak PTT Teftiş Kurulu Raporu'nu gösterdi.

Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde:

PTT A.Ş.’nin ‘altın’ alım satım işi için özel bir şirkete aktardığı 2.000.000 Dolar’ın buharlaştırıldığını tespit ettik.

Paralar ve altınlar kayıp!

Kaynak: PTT Teftiş Kurulu Raporu- 01.10.2021