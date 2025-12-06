Deniz Yücel, CHP Sözcülüğü görevini Zeynel Emre’ye devretti

CHP’nin yeni Parti Meclisi (PM) bugün ilk toplantısını gerçekleştirdi.

PM toplantısında üyelerin onayına sunulan yeni MYK açıklandı. İstanbul Milletvekili Zeynel Emre Parti Sözcüsü olarak görevlendirildi. Partinin Sözcülüğünü iki yıldır yürüten İzmir Milletvekili Deniz Yücel, Emre’ye sözcülük görevini teslim etti.

"MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yücel, şunları söyledi:

"39’uncu Olağan Kurultayımızın ardından bugün ilk PM toplantımızı gerçekleştirdik. İki yıldır büyük bir onurla yürüttüğüm Parti Sözcülüğü görevini, çok kıymetli bir isme, İstanbul Milletvekilimiz Sayın Zeynel Emre’ye devrettim.

MYK’da görev alan tüm arkadaşlarımı gönülden tebrik ediyor, yeni dönemde üstün başarılar diliyorum. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde, yeni dönemde de hep birlikte, daha güçlü, daha heyecanlı ve kararlı bir şekilde mücadelemize devam edeceğiz, ilk seçimde partimizi birinci parti yaparak halkın iktidarını kuracağız."