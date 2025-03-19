Deniz Yücel saat verdi, halka çağrıda bulundu: 'CHP parti binalarına davet ediyoruz'
CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından, "Demokrasiye inanan, millet egemenliğine ve bu güzel ülkemizin geleceğine sahip çıkmak isteyen tüm vatandaşlarımızı bugün saat 14.00'da bulundukları il ve ilçelerde baba ocağını CHP parti binalarına, Ankara'da bulunan vatandaşlarımızı da CHP Genel Merkezi'ne davet ediyoruz" çağrısında bulundu.
CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, parti genel merkezinde, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki göstermek amacıyla yurttaşlara çağrıda bulundu.
"BABA OCAĞINDA BULUŞUYORUZ"
Yücel, saat 14.00'ı işaret ederek, şunları söyledi:
"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarımıza uygulanan hukuksuzlukları büyük bir dikkatle takip ediyoruz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel sabahın erken saatlerinde İstanbul'a hareket etti. Demokrasiye inanan, millet egemenliğine ve bu güzel ülkemizin geleceğine sahip çıkmak isteyen tüm vatandaşlarımızı bugün saat 14.00'da bulundukları il ve ilçelerde baba ocağına CHP parti binalarına, Ankara'da bulunan vatandaşlarımızıysa CHP Genel Merkezi'ne davet ediyoruz. Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarımızın yanındayız. Saat 14.00'da baba ocağında buluşuyoruz. Şunu hiç kimse unutmasın hiçbir güç millet iradesinden üstün değildir."
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