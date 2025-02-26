Erdoğan’dan Özel’e ‘ayağını denk al’ tehdidi: CHP’den ilk yanıt geldi!
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP lideri Özgür Özel’e “Ayaklarını denk al, denk almazsan denk getirmesini de biz biliriz” sözlerine CHP’den ilk yanıt geldi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alan Erdoğan, "Başkomutan olarak sana sesleniyorum; ayaklarını denk al, denk almazsan denk getirmesini de biz biliriz. Ordumun komuta kademesine laf atma yetkisi ve hakkı sende değildir. Haddini bileceksin" dedi.
Erdoğan şöyle devam etti:
"Gereği neyse, ben de komuta kademesini toplayacağım, bunlara davayı açacağız. CHP Genel Başkanı ne kadar erken kendine gelirse o kadar iyi olacak. Diğer türlü Bay Kemal'i götüren çanlar, kendisi için çalmaya başlayacaktır."
Söz konusu konuşmanın ardından CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından Erdoğan’ın sözlerine yanıt verdi.
Ali Mahir Başarır, şunları yazdı:
“Sen kimin ayağını denk getiriyorsun, Erdoğan?
Bir gün AKP Genel Başkanı, bir gün Cumhurbaşkanı, bir gün Başkomutan…
İşine geldiği gibi kabuk değiştirip, gözdağı siyasetiyle zamanını doldurmuş iktidarını sürdüremezsin!
Milli ordumuz üzerinden Genel Başkanımız Özgür Özel’i tehdit edemezsin!
Biz, önünde titreyen atanmış bakanlara, talimat bekleyen MYK üyelerine benzemeyiz.
Cumhuriyet’in neferleri buradayız; ne boyun eğeriz, ne geri adım atarız!”
Sen kimin ayağını denk getiriyorsun, Erdoğan?— Ali Mahir Başarır (@alimahir) February 26, 2025
Bir gün AKP Genel Başkanı, bir gün Cumhurbaşkanı, bir gün Başkomutan…
İşine geldiği gibi kabuk değiştirip, gözdağı siyasetiyle zamanını doldurmuş iktidarını sürdüremezsin!
Milli ordumuz üzerinden Genel Başkanımız Özgür Özel’i… https://t.co/Sj21hL3K54
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan Özgür Özel'e tehdit!
- Önce ‘kaza’ dedi, sonra itiraf etti!
- Başsavcılıktan yeni diploma açıklaması
- Yandaştan 'diploma' operasyonu!
- O partinin il başkanı gözaltına alındı!
- Meclis'teki 'sahte imza' skandalını duyurdu!
- 'Adaba aykırı, kabul edilemez'
- Lütfü Savaş’ın yeni adresi belli oldu
- O bilirkişiye soruşturma açıldı!
- İmamoğlu Nedim Şener'e karşı harekete geçiyor