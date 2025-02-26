Erdoğan’dan Özel’e ‘ayağını denk al’ tehdidi: CHP’den ilk yanıt geldi!

Yayınlanma: 26.02.2025 - 19:06

Güncelleme: 26.02.2025 - 19:06

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alan Erdoğan, "Başkomutan olarak sana sesleniyorum; ayaklarını denk al, denk almazsan denk getirmesini de biz biliriz. Ordumun komuta kademesine laf atma yetkisi ve hakkı sende değildir. Haddini bileceksin" dedi.

Erdoğan şöyle devam etti:

"Gereği neyse, ben de komuta kademesini toplayacağım, bunlara davayı açacağız. CHP Genel Başkanı ne kadar erken kendine gelirse o kadar iyi olacak. Diğer türlü Bay Kemal'i götüren çanlar, kendisi için çalmaya başlayacaktır."

Söz konusu konuşmanın ardından CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından Erdoğan’ın sözlerine yanıt verdi.

Ali Mahir Başarır, şunları yazdı:

“Sen kimin ayağını denk getiriyorsun, Erdoğan?

Bir gün AKP Genel Başkanı, bir gün Cumhurbaşkanı, bir gün Başkomutan…

İşine geldiği gibi kabuk değiştirip, gözdağı siyasetiyle zamanını doldurmuş iktidarını sürdüremezsin!

Milli ordumuz üzerinden Genel Başkanımız Özgür Özel’i tehdit edemezsin!

Biz, önünde titreyen atanmış bakanlara, talimat bekleyen MYK üyelerine benzemeyiz.

Cumhuriyet’in neferleri buradayız; ne boyun eğeriz, ne geri adım atarız!”