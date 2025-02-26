Erdoğan'dan Özgür Özel'e tehdit: 'Ayağını denk al, denk almazsan denk getirmesini biliriz!'

Yayınlanma: 26.02.2025 - 16:30

Güncelleme: 26.02.2025 - 17:07

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

"AYAKLARINI DENK AL..."

Konuşmasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alan Erdoğan, "Başkomutan olarak sana sesleniyorum; ayaklarını denk al, denk almazsan denk getirmesini de biz biliriz. Ordumun komuta kademesine laf atma yetkisi ve hakkı sende değildir. Haddini bileceksin" dedi.

"BUNLARA DAVAYI AÇACAĞIZ..."

Erdoğan şöyle devam etti:

"Gereği neyse, ben de komuta kademesini toplayacağım, bunlara davayı açacağız. CHP Genel Başkanı ne kadar erken kendine gelirse o kadar iyi olacak. Diğer türlü Bay Kemal'i götüren çanlar, kendisi için çalmaya başlayacaktır."

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Özgür Özel, partisinin dünkü grup toplantısında, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ diye ant için beş teğmeni ihraç ettiler biliyorsunuz. Orada Disiplin Kurulu’nun Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı’ydı; Korgeneral Tevfik Algan. Bu ihraca şerh koydu, itiraz etti. Ardından Algan’ın bu tutumundan rahatsız olanlar Algan’ı sürgüne yollamak istediler. Algan onlara gerekli cevabı, istifa dilekçesini basarak verdi. Ben buradan sadece şunu söylüyorum. O süreçte Algan’a kimin baskı yaptığını, o süreçte teğmenlerin ihracı için kimin çırpındığını, bu sürecin medyada köpürtülmesi için kimin uğraştığını biliyorum.

Onlara isimlerini vererek sadece şunu söylüyorum: Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, ne yaptığınızı biliyorum. Hulusi Akar’a söylediğimi size de söylüyorum. Siz arkadaşlarınızın hayır duasını değil, bedduasını almış adamlarsınız. Deniz Kuvvetleri Komutanı’nın kimin yerine geçmek istediğini, kimin kuyusunu kazdığını ve gayri nizami harp denebilecek bir psikolojik savaşla teğmenlerin ihracını nasıl kışkırttığını, Kara Kuvvetleri Komutanı’nın nasıl mobbing uyguladığını biliyorum. Silah arkadaşlarından duyuyorum. Günü gelince hesabını sormak üzere bir tarafa not ediyorum."

"CUMHUR İTTİFAKI TÜRKİYE'NİN TEMİNATIDIR"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* AK Parti siyasetinde her kongre yasal bir zorunluluğun anlam ve önemine sahiptir. Bizim her kongremiz yeni bir başlangıcı temsil eder. Önümüzdeki dönem partimiz ittifakımız iktidarımız ve en nihayetinde ülkemiz açısından bir şahlanış olacaktır. Bunun işaretlerini şimdiden görmeye başladık.

* Muhalefetin hazımsızlığını gayet normal karşılıyoruz. Sandalyelerin ve ithamların havada uçuşmadığı bir kurultay dahi yapamayanların bize bakıp hırçınlaşması normaldir. Bunların bizim nazarımızda bir kıymeti yoktur. Cumhur İttifakı Türkiye'nin teminatıdır.

* Biz kuruluşundan itibaren istişareyi ve ortak aklı siyasetinin merkezine yerleştirmiş bir kadroyuz. Hüküm kesin. Bütün işlerinizde dosdoğru olun, istişareyi elden bırakmayın.Eleştirileri baş tacı ettik. Teklifleri dikkatle dinledik. Uyarıları hassasiyetle not ettik.

KONGRE DEĞERLENDİRMESİ

* İlçe başkanlıklarında yüzde 60, il başkanlıklarında yüzde 70 civarında değişime gitti. MKYK'da 34 kardeşimiz görevini devretti. Bayrak yarışı havasında alnımızın akıyla tamamladık. AK Parti her konuda olduğu gibi kongrelerinde de farkını çok net biçimde ortaya koymuştur. Burada öncelikle kongre sürecimizin başarıyla icrasında görev alan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Ankara'daki büyük kongremiz sırasında salonun dışında 60 bin kişi vardı.

BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

* Sayın Bahçeli'nin kongremize gönderdiğini önmeli semboller içeren anlamlı çiçek aranjmanı da bizi memnun etmiştir, mutlu etmiştir. Kendisine teşekkür ediyorum.

"SADECE TAKVİYE OLUR"

* AK Parti'de tasfiye olmaz sadece takviye olur. Bizde yenilenme olur, tazelenme olur, kan değişimi olur. AK Parti 85 milyonun tamamının partisidir. Rakiplerimiz koltuk kavgasından başlarını kaldıramazken biz yeni reform paketleriyle milletimizin karşısına çıkıyoruz.

* Son haftalarda heybeden ortaya saçılan turplar, ana muhalefetin nasıl bir çirkefin içinde debelendiğini gösteriyor. Kurultaylarından tahsillerine, konserlerinden ihalelerine kadar ya usulsüzlük ya yolsuzluk ya da eski Çankaya Belediye Başkanlarının ifadesiyle yamyamlık fışkırıyor.

ÖZGÜR ÖZEL'E TEHDİT

* Sizin hiç mi düzgün işiniz olmaz? Sayın Özel milletin kürsüsünü polemik kürsüüsne dönüştüreceğine buna cevap versin. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi düşürdüğünüz durumdan hiç mi utanmıyorsunuz?

* Sayın Özel çok konuşmakta ancak boş konuşmaktadır. Diyet borcu Sayın Özel'i müşkül durumda bırakmaktadır. Ordumun komuta kademsiyle ilgili kullandığı seviyesiz sorumsuz ve saldırgan ifadeler en son örnektir. Ordumun komuta kademesine laf atma yetkisi, hakkı sende değildir. Haddini bileceksin. Sayın Özel, başkomutan olarak sana sesleniyorum. Ayaklarını denk al, denk almazsan da biz getirmesini biliriz.

"BUNLARA DAVAYI AÇACAĞIZ"

* Gereği neyse, ben de komuta kademesini toplayacağım, bunlara davayı açacağız. CHP Genel Başkanı ne kadar erken kendine gelirse o kadar iyi olacak. Diğer türlü Bay Kemal'i götüren çanlar, kendisi için çalmaya başlayacaktır. Bunların kendileri dışında kimseye bir faydaları yok. Bu manzara, nasıl bir vebal olduğumuzu bize bir kez daha hatırlatıyor. Biz büyük ve güçlü Türkiye idealini gerçeğe dönüştürme mücadelesini veriyoruz. Biz bu milletin umuduyuz. İstiklalinin güvencesiyiz.

"EMRİHAK VAKİ BULDUĞUNDA KARA TOPRAĞA DÖNECEĞİZ"

* Milletin takdiriyle geldiğimiz bu koltuklarda ebediyen oturacak değiliz. Emrihak vaki bulduğunda kara toprağa döneceğiz. Bugüne kadar nasıl sessiz yığınlarla yürüdüysek bundan sonra da yolumuza aynı şekilde sapmadan devam edeceğiz. Bizi bu koltuklara kimin getirdiğini unutmayacağız. Semaya açılan o nasırlı elleri dün olduğu gibi bugün de yarın da unutmayacağız. Bunun için önümüzde önemli bir fırsat bulunuyor. Ramazan'ı Şerif'i sizlerden iyi değerlendirmenizi istiyorum. Tüm Ramazan bizim için bir rahmet ayıdır.