Deniz Zeyrek isyan etti: 'Bir A4’ü 500 lira saydılar’

Yayınlanma: 12.02.2025 - 10:03

Güncelleme: 12.02.2025 - 10:03

Gazeteci Deniz Zeyrek, Youtube programında noterde yaşadıklarını anlatarak isyan etti. Zeyrek “Noterde tek sayfalık bir vekalete 1299 lira verdim. Değerli kağıt diye, bir A4’ü 500 lira saydılar” dedi.

Dr. Şeref Oğuz ise “Türkiye'de 1600 noter var, artık bunların hizmetine ihtiyacımız yok. Ne damgasına ne vergisine. Çünkü dijital vergi dairesi ve güvenlik sistemleri nedeniyle bunlara ihtiyacımız yok. Ama devletin vergiye ihtiyacı var. Verginin vergisinin vergisinin vergisi dediğimiz yapı, senin de başına geldi” ifadelerini kullandı.