Deniz Zeyrek isyan etti: 'Bir A4’ü 500 lira saydılar’

Gazeteci Deniz Zeyrek, noterde yaşadıklarını anlatarak “Değerli kağıt diye, bir A4’ü 500 lira saydılar” dedi.

Deniz Zeyrek isyan etti: 'Bir A4’ü 500 lira saydılar’
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 12.02.2025 - 10:03

Gazeteci Deniz Zeyrek, Youtube programında noterde yaşadıklarını anlatarak isyan etti. Zeyrek “Noterde tek sayfalık bir vekalete 1299 lira verdim. Değerli kağıt diye, bir A4’ü 500 lira saydılar” dedi. 

Dr. Şeref Oğuz ise “Türkiye'de 1600 noter var, artık bunların hizmetine ihtiyacımız yok. Ne damgasına ne vergisine. Çünkü dijital vergi dairesi ve güvenlik sistemleri nedeniyle bunlara ihtiyacımız yok. Ama devletin vergiye ihtiyacı var. Verginin vergisinin vergisinin vergisi dediğimiz yapı, senin de başına geldi” ifadelerini kullandı. 


Etiketler: #Deniz Zeyrek #noter

İlgili Haberler

Rasim Ozan Kütahyalı'dan boşanan Nagehan Alçı canlı yayında isyan etti: '1.5 yıldır çocuklarım için bir lira nafaka alamıyorum'

Rasim Ozan Kütahyalı'dan boşanan Nagehan Alçı canlı yayında isyan etti: '1.5 yıldır çocuklarım için bir lira nafaka alamıyorum'
Anadolu kulüpleri isyan etti: 'İki büyük ayrı ligde oynasın'

Anadolu kulüpleri isyan etti: 'İki büyük ayrı ligde oynasın'
Ankara'da emekliler isyan etti: 'Pazarlardan atık topluyoruz!'

Ankara'da emekliler isyan etti: 'Pazarlardan atık topluyoruz!'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler