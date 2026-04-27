Denizde 2 erkek cesedi bulundu: Kimlikleri belirlendi

Denizde 2 erkek cesedi bulundu: Kimlikleri belirlendi

27.04.2026 22:49:00
Denizde 2 erkek cesedi bulundu: Kimlikleri belirlendi

Mersin’in Silifke ilçesi açıklarında deniz yüzeyinde 2 erkek cesedi bulundu. Şahısların kimlikleri belirlenirken, denize açıldıkları teknenin battığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Edinilen bilgiye göre, saat 14.20 sıralarında Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı Harekat Merkezi'ne Silifke ilçesi Boğsak Şahin Kayası önlerinde deniz üzerinde 2 erkek cesedi olduğu yönünde ihbar geldi.

İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, deniz yüzeyinde bulunan 2 erkek cesedini bota aldı.

Sahil güvenlik ekipleri tarafından Silifke Sahil Güvenlik iskelesine getirilen cenazeler kıyıya çıkarıldı.

Hayatını kaybeden şahısların Akın Acar (69) ve Halil Çelik (66) olduğu öğrenildi. Cenazeler, ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Mersin Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili incelemeler sürerken, şahısların denize açıldıkları teknenin battığı ihtimali üzerinde duruluyor.

