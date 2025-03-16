Kayseri'de eş zamanlı 'aranan şahıs' operasyonu: 226 gözaltı!

Yayınlanma: 16.03.2025 - 15:04

Güncelleme: 16.03.2025 - 15:04

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik "Şehit İbrahim Birol-3" adı verilen operasyonlar ile şok uygulamalar yaptı.

226 ZANLI YAKALANDI

Toplam 154 ekip ve 1280 personelin katıldığı çalışmalarda, 32 bin 180 kişi ve 11 bin 860 araç sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 226 zanlı yakalandı.

Operasyonlarda, 367,76 gram uyuşturucu, 20 uyuşturucu hap, 5 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 3 kurusıkı tabanca ve 38 fişek ele geçirildi.

Çalışmalarda, 6 sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı, 14 hacizli araç ile çalıntı motosiklet ele geçirildi, 9 araç ise trafikten men edildi.