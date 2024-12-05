Balıkçıların bulduğu denizdeki erkek cesedinin kimliği belli oldu
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde elleri ve ayakları bağlı halde bulunan erkek cesedinin kimliği belli oldu.
İzmit'te denize açılan balıkçılar, elleri ve ayakları bağlanmış halde erkek cesedi buldu. Durumun polise bildirilmesi üzerine olay yerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürşüğünde görevli dalgıç polisler, cesedi sudan çıkardı.
Yapılan incelemede elleri ve ayakları bağlı olan cesedin, 69 yaşındaki İbrahim Demir'e ait olduğu belirlendi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olayı aydınlatmak için inceleme başlattı.
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