Balıkçıların bulduğu denizdeki erkek cesedinin kimliği belli oldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde elleri ve ayakları bağlı halde bulunan erkek cesedinin kimliği belli oldu.

Balıkçıların bulduğu denizdeki erkek cesedinin kimliği belli oldu
Abone Ol google-news
IHA
Yayınlanma: 05.12.2024 - 17:55

İzmit'te denize açılan balıkçılar, elleri ve ayakları bağlanmış halde erkek cesedi buldu. Durumun polise bildirilmesi üzerine olay yerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürşüğünde görevli dalgıç polisler, cesedi sudan çıkardı. 

Yapılan incelemede elleri ve ayakları bağlı olan cesedin, 69 yaşındaki İbrahim Demir'e ait olduğu belirlendi. 

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olayı aydınlatmak için inceleme başlattı.


Etiketler: #kocaeli #İzmit #ceset

İlgili Haberler

5 gündür kayıptı... Cansız bedeni bulundu!

5 gündür kayıptı... Cansız bedeni bulundu!
Avcılar'da şüpheli ölüm! Günlerdir aranıyordu, cansız bedeni bulundu

Avcılar'da şüpheli ölüm! Günlerdir aranıyordu, cansız bedeni bulundu
10 gündür kayıptı: Cansız bedeni Suriye'de bulundu!

10 gündür kayıptı: Cansız bedeni Suriye'de bulundu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler