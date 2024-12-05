Kocaeli’nde denizde ceset bulundu
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir kişinin denizde cesedi bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, balıkçılar suda hareketsiz haldeki kişiyi görünce durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine adrese Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğünde görevli dalgıç polisler sevk edildi.
Sudan çıkarılan cesedin kimliği ise henüz tespit edilemedi.
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