Kocaeli’nde denizde ceset bulundu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir kişinin denizde cesedi bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kocaeli’nde denizde ceset bulundu
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İHA
Yayınlanma: 05.12.2024 - 12:47

Edinilen bilgiye göre, balıkçılar suda hareketsiz haldeki kişiyi görünce durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine adrese Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğünde görevli dalgıç polisler sevk edildi.

Sudan çıkarılan cesedin kimliği ise henüz tespit edilemedi.


Etiketler: #kocaeli #ceset

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