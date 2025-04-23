Denizde emekli uzman çavuşun cesedi bulundu

Mersin’in Silifke ilçesindeki Akkum sahilinde emekli uzman çavuş olduğu öğrenilen bir kişinin cesedi bulundu.

Denizde emekli uzman çavuşun cesedi bulundu
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İHA
Yayınlanma: 23.04.2025 - 12:49

Olay, Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Narlıkuyu Mahallesi Akkum sahilinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sahile gelen vatandaşlar, suyun içinde hareketsiz duran kişiyi fark etti. Vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, üzerinde kıyafetleri olan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri sudan çıkarılan kişinin kimlik tespitine yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmada şahsın emekli uzman çavuş Z.Y.Ü. olduğu belirlendi. 56 yaşındaki şahsın cenazesi ilçe devlet hastanesine kaldırılırken, otopsi amaçlı adli tıpa sevk edileceği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Etiketler: #ceset #Mersin

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