Denizde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde serinlemek için girdiği denizde kaybolan İbrahim Kolcu (16) için Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda cansız bedeni bulundu.

DHA
Yayınlanma: 17.06.2024 - 18:37
Denizde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu
Abone Ol google-news

Çayağzı sahilinde, dün saat 11.30 sıralarında ailesiyle tatil için Çorum'dan Akçakoca'ya gelen İbrahim Kolcu, serinlemek için denize girdi.

İbrahim Kolcu, bir süre sonra dalgaların arasında kayboldu. Ailesin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri kaybolan genci bulmak için denizden ve havadan arama çalışması başlattı.

Dünden itibaren devam eden arama çalışmaları sırasında Kolcu'nun cesedi kaybolduğu noktada 2 metre derinlikte bulundu. Kolcu'nun cenazesi otopsi için İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

 


Düzce haberleri

İlgili Haberler

Düzce’de IŞİD operasyonu: 11 kişi tutuklandı

Düzce’de IŞİD operasyonu: 11 kişi tutuklandı
16 Haziran DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

16 Haziran DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler