Denizde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Yayınlanma: 17.06.2024 - 18:37

Güncelleme: 17.06.2024 - 18:38

Çayağzı sahilinde, dün saat 11.30 sıralarında ailesiyle tatil için Çorum'dan Akçakoca'ya gelen İbrahim Kolcu, serinlemek için denize girdi.

İbrahim Kolcu, bir süre sonra dalgaların arasında kayboldu. Ailesin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri kaybolan genci bulmak için denizden ve havadan arama çalışması başlattı.

Dünden itibaren devam eden arama çalışmaları sırasında Kolcu'nun cesedi kaybolduğu noktada 2 metre derinlikte bulundu. Kolcu'nun cenazesi otopsi için İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.