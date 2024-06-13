Düzce’de IŞİD operasyonu: 11 kişi tutuklandı

Düzce’de jandarma ekiplerince IŞİD terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 11 kişi tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 13.06.2024 - 21:43
Düzce’de IŞİD operasyonu: 11 kişi tutuklandı
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Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde IŞİD terör örgütüne üye olmak suçundan yürütülen soruşturma çerçevesinde belirlenen evlere şafak baskını düzenlendi.

Yapılan baskınlarda 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 7’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 13 şüpheli hakkında ise İl Jandarma Komutanlığınca sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Soruşturmaya konu önceki soruşturmayla birlikte toplam tutuklu sayısı 11’e yükseldi.


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