Düzce’de IŞİD operasyonu: 11 kişi tutuklandı
Düzce’de jandarma ekiplerince IŞİD terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 11 kişi tutuklandı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde IŞİD terör örgütüne üye olmak suçundan yürütülen soruşturma çerçevesinde belirlenen evlere şafak baskını düzenlendi.
Yapılan baskınlarda 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 7’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 13 şüpheli hakkında ise İl Jandarma Komutanlığınca sınır dışı işlemleri başlatıldı.
Soruşturmaya konu önceki soruşturmayla birlikte toplam tutuklu sayısı 11’e yükseldi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yoksa 'beşli çete'yi unuttuk mu
- AKP’ye mesaj verdi
- Öğrencilere 'uygunsuz' kıyafet engeli: İçeri alınmadılar
- ChatGPT-4o YKS'ye girdi: İşte kazandığı üniversiteler...
- Özel’in yolu nereye çıkar?
- Özel-Erdoğan algı operasyonu
- Ayşe Ateş'ten MHP'li Yalçın'a sert sözler!
- Erdoğan İspanyol gazeteciyi azarladı
- Raporlu ilaçlar için yeni gelişme
- Balık tutarken ayıyla karşılaştılar: O anlar kamerada