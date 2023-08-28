Denizde kaybolan gencin cesedi 2 gün sonra bulundu

Sakarya’nın Karasu ilçesinde yasak olmasına rağmen denize giren ve kaybolan 28 yaşındaki yabancı uyruklu şahsın cesedi iki gün sonra, denizde 200 metre açıklıkta bulundu.

İHA
Yayınlanma: 28.08.2023 - 13:17
Denizde kaybolan gencin cesedi 2 gün sonra bulundu
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Olay, 26 Ağustos günü saat 20.00 sıralarında Yalı Mahallesi 12. Kule mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, giriş yasağı olmasına rağmen 5 yabancı uyruklu genç denize girdi. Denizin dalgalı ve akıntılı olması sebebiyle gençlerden ikisi boğulma tehlikesi geçirdi. Sesleri duyanlar, bir kişiyi sudan çıkardı. 

Karrar Jabbar Saeed Al-Zaidawi (28) ise dalgaların arasında gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine cankurtaran ekipleri ile Sahil Güvenlik, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Cankurtaran ekipleri su üstünden, Sahil Güvenlik dalgıç ekipleri ise su altından bölgede geniş çaplı arama başlattı. 

Suda kaybolan genci ekipler, sualtı, su üstü ve denizin çevresinde didik didik aradı. Yapılan çalışmalar neticesinde yabancı uyruklu şahsın cesedi, denizde 200 metre açıklıkta bulundu.

Cesedi gören Ayhan Sözer, “Arkadaşımın yanına çay içmeye geldim. İki dalgakıran arasında beyaz şortlu bir karartı gördüm durumu cankurtaran arkadaşlara söyledim. Onlarda direkt müdahale ettiler ve kayıp olan, boğulan kişiymiş” dedi.


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