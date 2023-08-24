Cesedi zeytinlikte bulunmuştu: Kadının ölüm sebebi belirlendi

Hatay’ın Altınözü ilçesinde kayıp olarak aranan ve 7 gün sonra cesedi bulunan Yasemin Ünlü'nün (36), ön otopsi raporuna göre açlık ve susuzluktan öldüğü öğrenildi. Ünlü, toprağa verildi.

DHA
Yayınlanma: 24.08.2023 - 11:02
Cesedi zeytinlikte bulunmuştu: Kadının ölüm sebebi belirlendi
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Altınözü ilçesi Yunushan Mahallesi’nde oturan Yasemin Ünlü, 15 Ağustos günü evinden çıktıktan sonra geri dönmedi.

Ailesinin ihbarı üzerine ekipler arama çalışması başlattı. 

Ekipler, 22 Ağustos günü Akdarı ve Akamber mahallelerinde yaptığı aramalarda Ünlü’nün zeytinlikte cesedini buldu.

Otopsisinin ardından ailesine teslim edilen Ünlü’nün cenazesi, Yunushan Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Öte yandan, Yasemin Ünlü’nün ön otopsi raporuna göre, açlık ve susuzluktan öldüğü öğrenildi.


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