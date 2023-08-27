Bağcılar'da boş arsadaki kuyuda erkek cesedi bulundu

İstanbul Bağcılar'da boş arsada bulunan su kuyusunda erkek cesedi bulundu. Olay, uzun süredir boş araziden gelen kokudan şüphelenen mahalle sakinlerinin, kokunun geldiği yerdeki kuyuyu kontrol etmeleri üzerine ortaya çıktı.

DHA
Yayınlanma: 27.08.2023 - 06:57
Bağcılar'da boş arsadaki kuyuda erkek cesedi bulundu
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Fatih Mahallesi 1745 Sokak'ta bulunan 4 ay önce yıkılmış bir binanın arsasında, saat 01.00 sıralarında; günlerdir mahalleyi saran koku yüzünden rahatsız olan mahalledeki gençler, kokunun geldiği yönde belirledikleri 2 metrelik kuyuyu kontrol etti.

CESEDİ MAHALLELİ FARK ETTİ

Kuyuda cesedi fark eden mahalle sakinleri durumu polise haber verdi.  İhbar üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, kuyuda çalışma yaptı.

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede erkeğe ait olduğu ve çürüdüğü tespit edilen ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 


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