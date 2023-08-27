Bağcılar'da boş arsadaki kuyuda erkek cesedi bulundu

Yayınlanma: 27.08.2023 - 06:57

Güncelleme: 27.08.2023 - 07:04

Fatih Mahallesi 1745 Sokak'ta bulunan 4 ay önce yıkılmış bir binanın arsasında, saat 01.00 sıralarında; günlerdir mahalleyi saran koku yüzünden rahatsız olan mahalledeki gençler, kokunun geldiği yönde belirledikleri 2 metrelik kuyuyu kontrol etti.

CESEDİ MAHALLELİ FARK ETTİ

Kuyuda cesedi fark eden mahalle sakinleri durumu polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, kuyuda çalışma yaptı.

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede erkeğe ait olduğu ve çürüdüğü tespit edilen ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.