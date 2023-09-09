Denizde kaybolmuştu... 14 yaşındaki Berat'ı arama çalışmaları sürüyor!

Yayınlanma: 09.09.2023 - 16:04

Güncelleme: 09.09.2023 - 16:04

İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Kısırkaya Plajı’nda önceki gün meydana gelen olayda, Berat Keskin (14) arkadaşları ile serinlemek için girdiği denizde yüzerken dalgalara kapılarak gözden kayboldu.

Arama çalışmalarının başladığı günden bu yana çocuğa ait henüz bir ize rastlanmadı. İtfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışmalarını plaj çevresinde sürdürüyor.

İkinci gününde devam eden arama çalışmalarına sahil güvenlik helikopteri de havadan destek verirken, acılı aile plajda umutlu bekleyişini sürdürüyor.