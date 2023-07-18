Serinlemek için Fırat Nehri’ne giren çocuk boğuldu!
Şanlıurfa'da serinlemek için Fırat Nehri’ne giren 16 yaşındaki Mehmet Ali Kırgın, boğularak hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Mehmet Ali Kırgın (16), serinlemek için Fırat Nehri'ne girdi.
Edinilen bilgiye göre; Kırgın, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı, ardından gözden kayboldu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI!
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleriyle dalgıçlar sevk edildi. Arama yapan ekipler, Kırgın'ın cansız bedenine ulaştı.
Kırgın'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
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