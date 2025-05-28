Denizde kayıp alarmı: Arama çalışması başlatıldı

Akşam saatlerinde bir yurttaş tarafından ilçeye bağlı Deniz Mahallesi'ndeki sahilde bir kişinin denizde çırpındığı ve gözden kaybolduğu yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, botla bölgeye gelerek arama çalışması başlattı. İhbarın yapıldığı bölgede botla tarama yapan ekipler, denizde kimseye rastlamadı.

Havanın kararması nedeniyle arama çalışmasına ara verilirken, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başlanacağı ve dalgıçların de katılacağı öğrenildi.