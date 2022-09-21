Denizde mayın görüldüğü iddiası ekipleri harekete geçirdi

Kastamonu’nun Doğanyurt ilçesi açıklarında balıkçıların mayın gördüğünü iddia etmesi üzerine İnebolu Sahil Güvenlik 96. Bot Komutanlığına bağlı ekipler bölgede arama çalışması başlattı.

İHA
21 Eylül 2022 Çarşamba, 10:32
Denizde mayın görüldüğü iddiası ekipleri harekete geçirdi
Abone Ol google-news

Kastamonu’nun Doğanyurt ilçesine bağlı İlyasbey köyünde denize açılan balıkçılar, denizde mayın gördüğünü iddia etti.

Balıkçı İlyas Ayar’ın ihbarı üzerine İnebolu Sahil Güvenlik 96. Bot Komutanlığı ekipleri bölgeye gelerek çalışma başlattı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, mayının görüldüğü alanda güvenlik önlemi aldı.

Ayrıca deniz üzerinde mayın görülmesi sebebiyle balıkçıların ikinci bir duyuruya kadar balığa açılmamaları istendi. Bölgede halen arama tarama çalışmaları devam ediyor.

(Fotoğraf: Arşiv)


kastamonu mayın İnebolu

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler