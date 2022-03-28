Deniz mayını nedir, nasıl çalışır, ne kadar tehlikeli? Karadeniz'de mayın paniği!

28 Mart 2022 Pazartesi, 10:55

Karadeniz'e kıyısı bulunan Rusya ile Ukrayna ülkeleri arasında 24 Şubat 2022 tarihinde başlayan savaşta kullanılan deniz mayınlarının Türkiye kıyılarına ulaşması, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nı harekete geçirdi. Akıntının etkisiyle İstanbul Boğazı'nda görülen serseri mayın imha edildi. Boğazdaki bir yolcu gemisinin mayına çarpmasının, büyük bir felakate neden olabileceği belirtiliyor. Son olarak İğneada açıklarına ulaşan deniz mayını nedeniyle, balıkçık teknelerinin ava çıkamamasına neden oldu.

DENİZ MAYINI NEDİR?

Savaş gemilerine ve denizaltılara zarar vermek ya da imha etmek için suya yerleştirilen patlayıcılara 'deniz mayını' adı veriliyor.

Sualtı bombalarından farklı olarak, mayınlar denize dökülür ve herhangi bir geminin yaklaşması veya temas etmesiyle tetiklenene kadar beklemeye bırakılır.

Deniz mayınları, düşman nakliye hareketlerini engellemek veya gemileri bir limana hapsetmek için saldırgan bir şekilde veya dost gemileri korumak ve güvenli bölgeler oluşturmak için savunma amaçlı kullanılabilir.

DENİZ MAYINI NASIL KULLANILIR?

Deniz mayınları birçok şekilde döşenebilir. Mayın dökme amacıyla tasarlanmış mayın gemileri, modifiye edilmiş gemiler, denizaltılar, uçak ve hatta liman içine elle dökme yoluyla mayınlar yerleştirilebilir.

Mayınlar nehirlerde, göllerde, haliçlerde, denizlerde ve okyanuslarda saldırı veya savunma silahları olarak kullanılmıştır, ayrıca psikolojik savaş araçları olarak da kullanılabilirler.

Saldırı amaçlı mayınları hem ticari hem de askeri gemileri batırmak için düşman sularına, limanların dışına ve önemli nakliye yollarına yerleştirilir.

Savunma amaçlı mayın tarlaları kıyıdaki önemli kısımları düşman gemilerinden ve denizaltılardan korur, düşman gemilerini daha kolay korunan alanlara gitmeye zorlar veya hassas alanlardan uzak tutar.

DENİZ MAYINI ETKİSİ NEDİR, NE KADAR TEHLİKELİ?

Mayınların tespit edilmesi ve temizlenmesinin mümkün olduğunu belirten 26. Dönem CHP İstanbul Milletvekili ve Eski Albay Dursun Çiçek, "Türk Deniz Kuvvetleri gemilerle ve helikopterlerle mayınları tespit edebilir ve imhasını sağlayıp tehlikeyi bertaraf edebilir. Mayın tehdidinin ortadan kaldırılması Karadeniz'deki balıkçılık faaliyetlerimizi de yakından etkiler" dedi.

Eski Albay Çiçek, "Mayınlar çarptığında patlayacak kadar ağır kütlesi olan deniz canlılarına zarar verebilir. Ancak denize döşenmiş mayınlar gemi gibi büyük kitlelerin çarpması halinde patlayabilir ve gemilere zarar verir. Küçük deniz canlıları için çok önemli bir tehdit oluşturmaz. Balıkçılık faaliyetlerimizin güvenliğini tehdit eder" dedi.

TÜRKİYE'DE KAÇ MAYIN GÖRÜLDÜ, ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ Mİ?

Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaşta iki ülkenin Karadeniz kıyalarına deniz mayınları yerleştirildi. Normal şartlarda monte edilen yerde sabit durması gereken deniz mayınları, bilinmeyen bir nedenle zincirinden kurtularak, deniz akıntısıyla beraber 26 Mart 2022 günü İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişindeki Garipçe açıklarına ulaştı.

İlk olarak balıkçıların tespit ettiği deniz mayını, aynı gün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı SAS timleri tarafından güvenli bir şekilde imha edildi. Ekiplerin çalışması 2 buçuk saate yakın sürdü. Eski tip Rus yapımı mayının patlayıcı ağırlığının 30 kilogram olduğu belirlendi. Bu nitelikte bir mayının her tür gemiyi batırabileceği biliniyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 28 Mart 2022 Pazartesi günü yaptığı açıklamada, bu kez Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada açıklarında bir deniz mayını daha tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"28 Mart 2022 günü sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir Mayın tespit edilmesi üzerine olay mevkisine bölgede bulunan Sualtı Savunma (SAS) Timleri süratle intikal ettirilmiştir. Bahse konu mayın SAS Timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hâle getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır."